Actualidade

Um ex-juiz da Organização Mundial do Comércio (OMC) advertiu hoje que o conflito comercial entre a China e os Estados Unidos pode escalar para uma "guerra económica" se não for alcançado um acordo comercial em breve.

"Olhando só para esta região, há tantos focos de conflito, como Taiwan, ou o mar do Sul da China. Neste momento existe uma guerra comercial, mas o próximo passo pode ser uma guerra económica", avisou Peter van den Bossche, em declarações à agência Lusa.

O professor de direito internacional económico da Universidade de Berna falava à margem de um curso intensivo promovido pelo Instituto de Estudos Europeus de Macau (IEEM), intitulado "Direito do Comércio e Investimento Internacional do Delta do Rio das Pérolas".