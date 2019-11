Actualidade

O comércio eletrónico em Portugal aumentou 17%, para 5.000 milhões de euros, em 2018 face a 2017, tendo 46% dos portugueses feito pelo menos uma compra 'online' no ano passado, segundo um relatório divulgado hoje.

Segundo as conclusões do "CTT e-Commerce Report 2019", divulgadas num comunicado no âmbito da quarta edição do "CTT e-Commerce Day", a subida de 10% para 46% da percentagem de portugueses que efetuaram compras 'online' em 2018 equiparou Portugal à média dos países do Sul da Europa (47%), de entre os quais o mercado espanhol continua a destacar-se como o que mais cresce.

O relatório aponta ainda uma subida no número de compras efetuadas (13,8 compras anuais, mais 14% que no ano anterior), associada quer ao aumento do número médio de produtos por compra, quer ao aumento da sua frequência.