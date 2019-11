Actualidade

O exército iraniano abateu hoje um drone "não identificado" na área de Bandar-e Mahchahr, um porto no sudoeste do Irão, junto ao Golfo Pérsico, segundo as agências de notícias iranianas.

"A defesa antiaérea entrou em ação pela manhã e destruiu" o aparelho, que voava "no céu de Bandar-e Mahchahr", na província de Khuzestan, refere a agência de notícias Irna.

Segundo adianta esta agência, o governador daquela província, Gholamreza Shariatí, disse que as forças armadas estão a remover os restos do dispositivo e que os especialistas já deram início a uma investigação.