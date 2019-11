Actualidade

Portugal vai regressar ao mercado na próxima quarta-feira para emitir até 1.000 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) com maturidade de cerca de dez anos, divulgou hoje o IGCP.

"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 13 de novembro pelas 10:30 horas um leilão da OT com maturidade em 15 de junho de 2029", pode ler-se no comunicado enviado à imprensa pelo IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.

De acordo com a instituição liderada por Cristina Casalinho, o leilão tem um montante indicativo entre 750 e 1.000 milhões de euros.