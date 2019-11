Actualidade

A candidatura dos Caretos de Podence a Património Cultural Imaterial da Humanidade foi considerada "exemplar" pela UNESCO, num reconhecimento "raro", segundo o embaixador António Sampaio da Nóvoa, aguardando-se agora a decisão final em dezembro.

"Estamos muito contentes. A avaliação dos peritos, que é pública a partir de hoje, recomenda a inscrição do Carnaval de Pondence, dos caretos e todas as festividades na lista do Património Cultural Imaterial da Humanidade que é uma decisão que só será tomada em Bogotá, na reunião que terá lugar entre 09 e 14 de dezembro. É muito positiva", disse à Lusa o embaixador de Portugal junto da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), Sampaio da Nóvoa.

A UNESCO tutela as manifestações culturais consideradas como Património Imaterial da Humanidade, mas cabe a um comité independente (constituído por diversos países) a decisão de entrada na lista onde já constam o Fado, o Cante Alentejano, a Dieta Mediterrânica, a Falcoaria e os chamados "Bonecos de Estremoz".