PSD

O ex-deputado do PSD António Leitão Amaro, apoiante de Rui Rio no congresso anterior, vai estar ao lado de Luís Montenegro na sua candidatura à liderança do partido porque "é significativamente melhor" do que o atual presidente.

Em declarações à agência Lusa, Leitão Amaro explicou por que motivo apoia Luís Montenegro, líder parlamentar de 2011 a 2015, e não Rui Rio: "Tenho estima por Rui Rio, mas acho que Luís Montenegro é melhor, significativamente melhor."

Para o ex-vice-presidente da bancada social-democrata, há "três diferenças decisivas" que o fazem apoiar Montenegro, de maior "capacidade política", uma "ideia estratégica de partido" e capaz de lançar "um projeto inspirador".