Actualidade

A aproximação do Algarve à Andaluzia com a implementação de um "laboratório europeu" de governação transfronteiriça, é um dos objetivos do projeto "EuroGuadiana2020", disse à Lusa a presidente em exercício da eurocidade do Guadiana, Natalia Santos.

O projeto visa dotar a eurocidade - composta por Castro Marim, Vila Real de Santo António e Ayamonte - de mecanismos que permitam fazer da fronteira um ponto de ligação entre ambas as regiões, referiu a responsável, que preside também ao município de Ayamonte.

A eurocidade do Guadiana é uma estrutura luso-espanhola criada em 2013 pelos municípios de Vila Real de Santo António, do lado português da foz do rio Guadiana, e de Ayamonte, na margem espanhola, região da Andaluzia, à qual depois aderiu, nesse ano, o município português de Castro Marim.