O treinador Bruno Lage acredita que o Benfica vai regressar às vitórias frente ao Santa Clara, na 11.ª jornada da I Liga portuguesa, para consolidar a liderança e superar a derrota na Liga dos Campeões, frente ao Lyon.

"O nosso objetivo é sair dos Açores em primeiro lugar. Vamos jogar frente a uma grande equipa, bem trabalhada, que tem feito um bom início de época, a praticar bom futebol, com os pontos que lhe dão a tranquilidade necessária. Do nosso lado, temos de estar preparados para todas as eventualidades, fazer um bom jogo, uma boa exibição e trazer os três pontos", afirmou o treinador encarnado.

Numa conferência de imprensa dominada pelo mau desempenho europeu dos 'encarnados' esta época - tem uma vitória em quatro jogos na 'Champions' e ocupa o último lugar do grupo -, Bruno Lage sublinhou que não trabalha "a olhar para trás", nem se desviará da estratégia assumida pelo clube.