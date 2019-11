Moçambique/Dívidas Ocultas

O ministro da Economia e Finanças moçambicano reiterou hoje que a reestruturação da dívida soberana não contraria o acórdão do Conselho Constitucional (CC) que declarou nula a dívida com origem na empresa pública Ematum.

"Nós estamos a cumprir", referiu, indicando que o acordo alcançado com os portadores de 'eurobonds' e a retoma dos pagamentos - iniciados na quarta-feira com uma tranche de 40 milhões de dólares (36 milhões de euros) - "é o passo que é necessário para resolver as implicações legais que o CC disse", detalhou Adriano Maleiane aos jornalistas.

Adriano Maleiane falava hoje em Maputo à margem do lançamento de uma plataforma online de gestão de concursos públicos.