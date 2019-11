Actualidade

Entre os 39 vietnamitas encontrados mortos em 23 de outubro no interior de um camião no Reino Unido estavam 10 adolescentes, sendo os mais jovens dois meninos com 15 anos, anunciou hoje a polícia britânica.

As autoridades divulgaram a lista de vítimas do que se acredita ser um dos piores casos de tráfico humano no país.

"Este foi um processo incrivelmente importante e a nossa equipa tem trabalhado arduamente para conseguir responder às famílias preocupadas que temem que os seus entes queridos estejam entre aqueles cuja jornada trágica terminou nas nossas costas [do litoral]", disse o chefe adjunto da polícia, Tim Smith.