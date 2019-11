Espanha/Eleições

Barcelona não é Hong Kong, mas os jovens que mantêm um acampamento de protesto no centro da cidade distribuem folhetos com informações sobre técnicas de autodefesa usando o nome de Bruce Lee, o herói de filmes de artes marciais.

O título do folheto - "Be Water My Friend" ("Tens que ser como a água") - é um dos estribilhos muitas vezes usado por Bruce Lee nos anos 1970 sobre técnicas de artes marciais.

"Lembrem-se de Hong Kong. Temos de ser como a água" é a frase do ator - que segundo a lenda nasceu no bairro de Wanchai na antiga colónia britânica no sul da China - e que exorta os manifestantes explicando quais são "as técnicas" contra as granadas de gás lacrimogéneo, as balas de borracha e o "gás pimenta" da "polícia de Estado".