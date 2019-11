Actualidade

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse hoje querer apresentar uma equipa "forte e competitiva", com o objetivo de contrariar o "favoritismo" do líder Benfica no jogo de sábado, da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

"Sabemos exatamente o que temos pela frente. Vamos com as nossas armas, com a nossa estratégia, com aquilo que também conhecemos do Benfica, apresentar no sábado uma equipa forte, competitiva, para que consigamos contrariar o favoritismo do Benfica", afirmou João Henriques, em conferência de imprensa, em Ponta Delgada.

O treinador dos açorianos destacou que o adversário é uma "equipa forte" no jogo exterior e interior, apontando que as "dinâmicas coletivas" do Benfica são "todas muito difíceis de contrariar".