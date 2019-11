Actualidade

Michael Bloomberg, o bilionário e ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, admite candidatar-se à campanha presidencial democrata em 2020, alegando que os atuais candidatos do partido estão mal preparados para derrotar o Presidente Donald Trump, segundo um seu assessor.

Bloomberg tinha descartado, no ano passado, uma corrida presidencial em 2020, mas os seus assessores admitiram esta semana que o antigo 'mayor' de Nova Iorque tem estado em consultas com figuras proeminentes do Partido Democrata e tem exprimido dúvidas sobre a capacidade dos atuais 17 candidatos para vencerem Trump.

"Michael Bloomberg está cada vez mais preocupado com o facto de o atual campo de candidatos não estar bem posicionado para o fazer (derrotar Trump)", afirmou Howard Wolfson, assessor do empresário, num comunicado.