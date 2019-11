Berlim/Muro

(CORREÇÃO) Berlim, 08 nov 2019 (Lusa) - A exposição "Durch Mauer gehen" ("Atravessando muros"), patente no museu Gropius Bau de Berlim, mostra o trabalho de 28 artistas de diferentes nacionalidades sobre o impacto dos muros, quando se celebram três décadas do fim da cidade dividida. (SUBSTITUI, AO LONGO DO TEXTO, DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO GROPIUS BAU POR CURADORIA DA EXPOSIÇÃO)

"Apenas alguns têm uma relação direta com o muro de Berlim, mas todos encontraram muros físicos ou metafóricos nas suas vidas pessoais", conta à agência Lusa a curadoria da mostra, da responsabilidade de Sam Bardaouil e Till Fellrath.

No 30.º aniversário da queda do muro de Berlim, artistas de 20 diferentes países, que vão da Alemanha e do Brasil, à Tunísia e Venezuela, passando por Espanha, Estados Unidos, Líbano, Líbia ou México, fazem uma reflexão sobre o impacto de viver com a "separação e a segregação". Este ponto comum foi o principal motivo para "juntar todos estes nomes".