Actualidade

A atração de investimentos e projetar Olivença (Espanha) no "mundo lusófono" são alguns dos objetivos que o alcaide daquela cidade, Manuel González Andrade, quer atingir no futuro com os países membros da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA).

O autarca manifestou hoje essa intenção no decorrer de uma reunião em Olivença, que resultou de uma outra já realizada em Lisboa, na sequência da adesão daquela cidade espanhola à UCCLA, que ocorreu a 27 de maio deste ano.

À margem do encontro promovido pela UCCLA e que juntou elementos das embaixadas de Angola, São Tomé e Príncipe, Timor Leste, Cabo Verde e Moçambique, entre outras entidades, Manuel González Andrade disse à agência Lusa que o encontro foi de "grande importância" para o futuro de Olivença.