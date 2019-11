Actualidade

O Livre criticou hoje a "falta de espírito democrático" da conferência de líderes ao não permitir intervenções dos partidos com apenas um deputado no debate quinzenal com o primeiro-ministro, quarta-feira, na Assembleia da República.

Num comunicado do Grupo de Contacto - direção do partido - o Livre, que entrou pela primeira vez no parlamento nas legislativas de outubro passado (Joacine Katar Moreira), "considera que as decisões tomadas na conferência de lideres pecam por falta de espírito democrático, ao impedirem os novos partidos" de terem tempo para intervir nos debates quinzenais.

O partido de Joacine katar Moreira refere também que "chegou ao parlamento para fazer política de forma diferente" e avisa que "não compactuará com o seu silenciamento e invisibilização por outros partidos".