Guiné-Bissau

A CEDEAO decidiu hoje reforçar a força militar na Guiné-Bissau e advertiu o Presidente de que qualquer tentativa de usar as forças armadas para impor um ato ilegal será "considerada um golpe de Estado".

No comunicado final da cimeira extraordinária realizada hoje em Niamey, no Níger, os chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) decidiram "reforçar a Ecomib para permitir fazer face aos desafios que se colocam antes, durante e depois das eleições, nomeadamente com o reforço dos efetivos e do mandato" da missão.

No documento, recordam que o Presidente guineense, José Mário Vaz, é "um Presidente interino" desde 23 de junho, quando terminou o seu mandato, e que "todos os seus atos devem ser subscritos pelo primeiro-ministro, a fim de lhe conferirem legalidade".