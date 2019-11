PSD

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, manifestou hoje o seu apoio à candidatura de Miguel Pinto Luz à liderança do PSD, pessoa que considera "capaz" de liderar o partido.

"Considero Miguel Pinto Luz capaz", afirmou o presidente da CIP, até agora afastado das lides partidárias, num vídeo divulgado por Miguel Pinto Luz nas redes sociais, a fórmula que tem utilizado para comunicar nesta campanha para a presidência dos sociais-democratas.

No vídeo com a duração de um minuto, colocado nas contas oficiais do Facebook e do Twitter de Pinto Luz, não se vê ou ouve António Saraiva esclarecer em que condições está a manifestar o seu apoio ao candidato, surgindo apenas a legenda "António Saraiva - Presidente da CIP".