Actualidade

O ministro da Defesa defendeu hoje uma "gestão exemplar" e pediu "a todos" um "comportamento moral e ético irrepreensível" na gestão de recursos nas Forças Armadas numa fase em que são conhecidas "limitações".

"Exige-se de todos um comportamento moral e ético irrepreensível na gestão dos recursos públicos, sobretudo quando estamos perante as limitações de recursos humanos, materiais e financeiros que são conhecidos por todos", afirmou João Gomes Cravinho, na abertura solene do ano letivo da Escola Naval, no Alfeite, Almada, distrito de Setúbal.

Depois de elogiar as Forças Armadas, que "fazem parte do imaginário e da identidade de Portugal", o governante sublinhou que "só com uma gestão exemplar" o Governo poderá centrar a sua atenção "no mais importante dos recursos da defesa que são as pessoas".