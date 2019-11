Actualidade

O PCP quer chamar ao parlamento "com urgência" a ministra da Saúde e o Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta para prestarem esclarecimentos sobre o encerramento da urgência pediátrica daquela unidade de Almada.

O requerimento, assinado pelos deputados Paula Santos e João Dias, refere que o grupo parlamentar do PCP requer, "com urgência, a realização de audições na Comissão de Saúde da ministra da Saúde e do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Orta".

Além destes responsáveis, os comunistas querem chamar também à Assembleia da República o Sindicato dos Médicos da Zona Sul.