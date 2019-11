Actualidade

Os mais de 20 funcionários da Cervejaria Galiza, no Porto, fazem greve no sábado em protesto pelo incumprimento dos acordos de pagamento do subsídio de Natal de 2018 e por receberem os salários às prestações, anunciou hoje o sindicato.

O dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, Nuno Coelho, explicou à Lusa que na origem do descontentamento dos funcionários está o facto de, "há quatro anos, a gerência ter deixado ao abandono o restaurante".

Segundo o sindicalista, a cervejaria, "em dívidas às Finanças e Segurança Social, chegou aos dois milhões de euros".