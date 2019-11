Actualidade

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, afirmou hoje em conferência de imprensa que a distribuição de 250 milhões de euros em dividendos ao Estado no final do ano é um cenário "plausível".

"Se quiser uma resposta, é plausível", respondeu Paulo Macedo, quando questionado se 250 milhões de euros era um montante plausível em termos de dividendos a distribuir ao Estado, acionista único do banco, no final do ano.

Paulo Macedo lembrou que o banco público "aprovou uma política de dividendos", em que a Caixa "deverá pagar ao acionista desde que cumpridos 10 requisitos", sendo que "este ano há uma diferença relativamente aos 10 do ano passado".