O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, está a transferir serviços clínicos em áreas de intervenção ou contíguas à construção da ala pediátrica, que arrancou em outubro, para permitir o seu "adequado" desenvolvimento, anunciou hoje.

Numa nota, o hospital refere que, no início da semana, concluiu a transferência da aférese de progenitores hematopoiéticos para transplante do piso 1 do serviço de Imuno-hemoterapia para o piso 9 do serviço de Hematologia Clínica.

Além desta, a unidade hospitalar tem em curso a mudança do serviço de Imuno-hemoterapia e da Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios de Pediatria (UCIP), bem como de uma área do serviço de Urgência Pediátrica, cuja conclusão está prevista para dezembro.