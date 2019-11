Actualidade

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse hoje que o encerramento todas as noites da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, "é uma hipótese que está ainda em estudo".

"Essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que ainda está em estudo e que será sempre articulada com o alargamento de outro tipo de respostas. É uma hipótese que está ainda em estudo", frisou Marta Temido.

A ministra da Saúde, que falava aos jornalistas à margem de uma sessão sobre aleitamento materno que decorreu em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, garantiu que "está a ser articulada" pelo conselho de administração do Hospital Garcia de Orta, pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e por outros hospitais da região "a melhor solução para o funcionamento da pediatria de várias urgências da Área Metropolitana de Lisboa".