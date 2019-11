Actualidade

A peça com dramaturgia de João Mota, inspirada na "Farsa do Mestre Pathelin", texto anónimo francês do século XV, tem estreia nacional, no domingo, na abertura da terceira edição do festival de teatro de Viana do Castelo.

"A dramaturgia do João Mota assenta numa companhia de circo que conta a história divertida de um advogado que vai a tribunal livrar o seu cliente, que é culpado, de ser condenado. É um texto charneira que muitos advogados conhecem por tratar a profissão de forma muito graciosa e hilariante", disse hoje o diretor artístico do Teatro do Noroeste-CDV, Ricardo Simões.

A peça "O Circo Rataplan Apresenta: A Farsa do Mestre Pathelin", uma cocriação do Teatro do Noroeste com a Comuna, estreia-se no domingo, pelas 21:30, na sala principal do Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo.