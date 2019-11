Actualidade

O projeto internacional OVNI - Objetos Visuais do Nepal e da Índia arrancou hoje nas Caldas da Rainha para, até ao dia 25 de janeiro de 2020, levar artistas e arte contemporânea daqueles dois países três cidades portuguesas.

O projeto, uma iniciativa da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, em parceria com o Museu José Malhoa, junta artistas originários da Índia e do Nepal a criadores portugueses, para "celebrar o Oriente e a sua cultura, em especial as duas cidades míticas de Kathmandu e Varanasi", afirmou hoje o coordenador do OVNI - Objetos Visuais do Nepal e da Índia, Mário Caeiro.

Na conferência de abertura do evento que se estende até ao dia 25 de janeiro de 2020, Mário Caeiro apresentou hoje, no Museu Malhoa, nas Caldas da Rainha, o programa que vai decorrer nesta cidade, em Lisboa e em Almada, e que reúne em Portugal vários artistas do Nepal e da Índia.