A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu hoje que as obras projetadas para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) vão concretizar-se "sem dúvida nesta legislatura".

"O Governo vai desencadear todos os esforços para que a obra que é necessária possa acontecer no mais curto espaço de tempo possível. Esta tem sido uma obra complexa, mas sem dúvida que nesta legislatura queremos concretizar", disse a ministra da Saúde.

Marta Temido, que falava aos jornalistas à saída de uma conferência no Centro de Reabilitação do Norte, gabou a "qualidade técnica dos profissionais" do CHVNG/E, admitiu que este estabelecimento de saúde "tem passado por algumas turbulências" e avançou que poderão existir novidades "na semana que vem", apontando que têm decorrido reuniões com o novo Conselho de Administração do hospital.