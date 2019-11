Actualidade

O avançado brasileiro Caio Lucas regressou hoje aos convocados do Benfica, para o encontro da 11.ª jornada da I Liga de futebol, no reduto do Santa Clara, enquanto o defesa Nuno Tavares foi excluído.

Em relação à última convocatória, para o jogo em Lyon, da quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, que os 'encarnados' perderam por 3-1, Bruno Lage optou apenas pelo regresso de Caio Lucas, que ainda só foi utilizado em seis encontros.

Apesar de ter saído lesionado do jogo com os franceses, ainda na primeira parte, o central Ferro mantém-se na lista dos eleitos, composta por 21 jogadores.