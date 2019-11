Actualidade

As seleções portuguesas masculina e feminina de padel asseguraram hoje o regresso à final do Europeu, que está a decorrer no Lisboa Racket Centre, sob a égide da European Padel Association, à semelhança do sucedido em 2017.

A equipa feminina superou a congénere da Suécia por 3-0, com Sofia Araújo e Diana Silva a conquistarem o primeiro ponto, ao baterem Baharak Soleymani e Amanda Girdo, por 6-2 e 6-1.

No segundo encontro, que acabou por ser decisivo, Ana Catarina Nogueira e Kátia Rodrigues ainda cederam um 'set', diante Sofia Arvidsson e Antonette Andersson, mas acabaram por entregar o triunfo a Portugal, pelos parciais de 6-1, 6-7 (4-7) e 6-0.