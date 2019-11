Actualidade

O guarda-redes do FC Porto Iker Casillas propôs hoje, através do Twitter, que a equipa de vídeo-arbitragem (VAR) inclua também um ex-futebolista, que possa opinar e auxiliar na avaliação de determinadas jogadas no decorrer de um encontro.

"Proponho que, além do árbitro que analisa as imagens, haja também um ex-jogador de futebol no VAR. Seria positivo que desse a sua opinião sobre as jogadas que se vão sucedendo durante a partida", escreveu o guardião espanhol, na sua conta oficial na rede social Twitter.

Casillas, de 38 anos, tem estado afastado dos relvados desde 01 de maio, quando sofreu um enfarte de miocárdio, durante um treino do FC Porto.