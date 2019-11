PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, voltou hoje a desdramatizar os resultados das legislativas, apontou às autárquicas de 2021, e reiterou que gosta do partido, mas "é o país que o mobiliza".

No seu discurso no Conselho Nacional do PSD, à porta fechada, que decorre em Bragança desde sexta-feira à noite, Rio fez uma leitura dos resultados das legislativas semelhante à da noite eleitoral, quando defendeu que os 27,7% não tinham sido catastróficos, voltando a invocar as sondagens e a turbulência interna como atenuantes.

O presidente do PSD procurou sustentar esta tese em números, fazendo uma comparação com os resultados obtidos pelo partido nas autárquicas de 2017 e nas europeias de maio (abaixo dos 22%), inclusivamente detalhando os valores nos distritos e concelhos de Lisboa e Porto, concluindo que o partido cresceu ao longo desses três sufrágios.