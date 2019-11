Actualidade

Uma mega operação da Polícia Civil brasileira contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro resultou em dois mortos, 23 detidos, e na apreensão de armas e estupefacientes, anunciaram na sexta-feira fontes oficias.

A operação, demoninada de "Cerberus", envolveu cerca de 300 agentes policias, decorreu na favelas de Santa Lúcia, Rodrigues Alves e Parada Angélica, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Dois homens morreram após confrontos com os agentes, e 23 foram detidos e encaminhados para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, no município do Rio de Janeiro.