Actualidade

A ex-presidente brasileira Dilma Rousseff afirmou que Luiz Inacio Lula da Silva, que saiu da prisão na sexta-feira é consciente do seu desafio de representar "a resistência e a esperança" do Brasil

A ex-presidente Dilma Rousseff (2010-2016) revelou uma conversa que teve pelo telefone com Lula, pouco depois da sua libertação. A sucessora de Lula no Governo contou que o ex-chefe de Estado está feliz e consciente do papel como opositor.

"Acabo de falar com Lula. Ele percebe que tem pela frente um caminho muito importante contra a perda de direitos no Brasil. Ele está muito disposto a ir a todos os lugares do Brasil e ter uma posição de clara resistência. Ele está muito consciente da sua importância e do seu desafio como o grande representante da esperança no Brasil", contou Rousseff aos jornalistas em Buenos Aires.