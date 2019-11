Actualidade

As principais praias do estado brasileiro de Pernambuco, das primeiras a serem atingidas pelo derrame de petróleo que afeta o nordeste do país desde setembro, foram declaradas adequadas para banhos pelas autoridades locais, na sexta-feira.

Em comunicado, o Governo do estado de Pernambuco indicou que análises laboratoriais determinaram que 16 praias da região mais afetada pelo derrame estão aptas para uso dos banhistas, por não haver presença de substâncias tóxicas nas águas analisadas.

"Não se detetou presença de hidrocarbonetos, nem compostos orgânicos encontrados em petróleo, que, em grandes concentrações, podem causar danos à saúde", aponta o relatório sobre as amostras recolhidas nos dias 24, 26 e 31 de outubro.