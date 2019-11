Actualidade

Os Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA) de 2020 vão ser entregues no dia 25 de abril em New Bedford, Estados Unidos da América, com a presença dos cantores Camané, Aurea, GNR e outros, anunciou hoje a organização.

Os cantores portugueses Camané, Aurea e GNR vão proporcionar alguns dos momentos musicais do espetáculo que vai comemorar o 25 de Abril, numa iniciativa que inclui alguns dos melhores artistas lusodescendentes.

Dino D'Santiago, Miguel Gameiro, Eratoxica e Starlight também vão marcar presença na oitava edição dos prémios que distinguem cantores lusodescendentes ou lusófonos.