Espanha/Eleições

O presidente do Governo catalão, Joaquim Torra, disse à Lusa que vai continuar a insistir na realização de um referendo sobre a "autodeterminação" da Catalunha apesar das propostas do PSOE sobre a proibição de consultas populares.

O presidente do governo autónomo da região espanhola da Catalunha usou o exemplo da "Grã-Bretanha e do Canadá" que, afirmou, conseguiram encontrar fórmulas políticas sobre os independentismos da Escócia e do Quebeque, respetivamente.

"Já agora, os independentismos perderam nos dois sítios. É o que nós dizemos a Espanha: a experiência histórica diz que os referendos para a independência perdem-se. Então, façamos um e vejamos que apoio tem", defendeu Joaquim Torra.