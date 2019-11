Espanha/Eleições

O ativista Jordi Cuitxart, condenado a nove anos de cadeia pelo delito de sedição no âmbito do Processo independentista catalão, defendeu à Lusa que Portugal deveria discretamente incentivar o Estado espanhol a dialogar com o Governo autónomo.

"É evidente que gostaríamos que Portugal, de forma discreta, animasse o Governo espanhol a priorizar o diálogo e a negociação com o Governo catalão", afirmou Cuitxard, em repsosta às questões enviadas pela agência Lusa.

Jordi Cuitxard, antigo presidente da associação catalã Òmnium Cultural, encontra-se preso na cadeia de Lledoners, Catalunha, pelo crime de sedição no Processo independentista e recorda o apoio de personalidades portuguesas que pediram "amnistia" para aqueles que considera "presos políticos".