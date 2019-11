Actualidade

Quase um século depois, o filme mudo "Metropolis" (1927), de Fritz Lang, vai ser exibido este mês no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, com interpretação ao vivo de uma nova banda sonora, do pianista Filipe Raposo.

A partir de um convite do teatro municipal - que exibiu este filme em 1928, também com música ao vivo -, Filipe Raposo compôs uma nova banda sonora que interpretará entre os dias 15 e 17, acompanhado da Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Clássico da história do cinema, da ficção científica e do expressionismo alemão, "Metropolis" é um filme distópico cuja ação decorre em 2027, ou seja, praticamente na atualidade, convocando temas e símbolos que se mantêm pertinentes, contou Filipe Raposo à agência Lusa.