Actualidade

Um camião de transporte de pedras caiu hoje para o interior de uma pedreira no concelho de Vila Viçosa (Évora) e a Proteção Civil suspeita que o motorista se encontre no interior do veículo, que ficou submerso.

O comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, revelou à agência Lusa que hoje de manhã "caiu uma máquina, tipo um camião, que estava a trabalhar e a deitar pedras" numa pedreira situada na freguesia de Vila Viçosa.

"O camião estava a trabalhar ali. Ainda não foi retirado, está submerso" no interior da pedreira, que tinha água, "e, provavelmente, o motorista ainda está lá dentro", acrescentou José Ribeiro, que disse não se encontrar no local da ocorrência, onde está o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Évora (CDOS).