Actualidade

Os cinco maiores bancos a operar em Portugal registaram um agregado de menos 807 trabalhadores e 193 agências entre o final de setembro de 2018 e o mesmo período deste ano, de acordo com dados das instituições.

Segundo os dados dos bancos (Caixa Geral de Depósitos, BCP, BPI, Santander Totta e Novo Banco) que acompanharam as apresentações de resultados dos primeiros nove meses deste ano, o número de trabalhadores passou de 31.328 pessoas no final de setembro de 2018 para 30.521 no mesmo período deste ano.

Em termos de agências, estes bancos passaram de 2.550 no final de setembro de 2018 para 2.357 no mesmo período deste ano.