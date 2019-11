Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu hoje que "as expetativas são as melhores para o jogo com o Boavista, no domingo, a contar para a 11.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico quer apenas a vitória no dérbi, mas não esquece que o Boavista esteve sem perder até à última jornada.

"As expetativas são as melhores, como sempre. Vamos à procura da vitória, o resultado é o mais importante. É um dérbi histórico da cidade do Porto, frente a um Boavista que só perdeu a invencibilidade nesta última jornada. A nós, cabe-nos fazer o melhor jogo possível para ganhar os três pontos, que são o mais importante", referiu na conferência de imprensa de antevisão da partida com os 'axadrezados'.