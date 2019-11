Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou hoje "inaceitável" a proposta dos patrões de aumentarem os salários mínimo e médio através dos fundos de Compensação de Trabalho, que garantem o pagamento de indemnizações aos trabalhadores.

"Não podemos pagar o aumento do salário mínimo com o dinheiro que é dos trabalhadores. Essa proposta dos patrões é inaceitável", afirmou Catarina Martins.

A coordenadora do BE reagia a uma notícia do jornal Público, dando conta de que os patrões querem mexer num fundo de 370 milhões de euros, para compensar o aumento de salários.