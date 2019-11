Actualidade

O cineasta norte-americano Woody Allen retirou a queixa contra a Amazon, que acusava de rutura abusiva de contrato, após ter chegado a acordo com a empresa de comércio eletrónico, foi hoje divulgado.

Os contornos do acordo entre as partes, formalizado na sexta-feira em tribunal, não foram revelados, mas fontes próximas do processo indicaram à revista digital de entretenimento Deadline que não havia "nenhum vencedor no final".

Woody Allen, de 83 anos, tinha apresentado em fevereiro queixa contra a Amazon, da qual exigia 68 milhões de dólares (61 milhões de euros) por ter dissolvido o contrato com base em acusações que o visavam.