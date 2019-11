Actualidade

O vereador da câmara de Oeiras Ângelo Pereira foi eleito na sexta-feira presidente da distrital de Lisboa do PSD com 82% dos votos, derrotando Sofia Vala Rocha, com 18%, disseram hoje à Lusa fontes partidárias.

Ângelo Pereira, que já era vice-presidente da distrital, teve 1.448 votos, e Sofia Vala Rocha, vereadora em regime de substituição na câmara de Lisboa pelo PSD, recolheu 312, registando-se 75 votos em branco e 53 nulos, de acordo com os resultados.

O número de militantes com quotas em dia, e com capacidade de votar, era de 3.708, num universo de cerca de 12.700 militantes ativos, tendo votado 1.888.