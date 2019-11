Actualidade

A chegada do fim de semana estagnou a agitação social no Chile e levou a população a realizar conselhos de cidadãos nas ruas de várias cidades do país com o objetivo de agregar as reivindicações.

Os protestos, que causaram pelo menos 20 mortes de acordo com dados oficiais, começaram no dia 18 de outubro em resposta ao aumento do preço do bilhete de metro na capital, evoluíram para denunciar as desigualdades sociais nas áreas da educação, saúde, aposentação, contra a desigualdade imposta pelo atual modelo económico e para reivindicar a eleição de uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição do país.

Os conselhos de cidadãos reuniram os sentimentos das pessoas em diferentes praças e parques das cidades do país para combinar ideias sobre como canalizar as reivindicações.