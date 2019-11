Venezuela

Três pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas, no sábado, quando tentaram entrar à força num concerto gratuito no Parque Generalíssimo Francisco de Miranda, no leste de Caracas.

Um grupo de pessoas tentou saltar as grades do parque, para aceder ao sítio onde teria lugar um concerto de "trap", do cantor Neutro Shorty, o que originou a debandada que os oficiais de segurança não conseguiram controlar.

Segundo a diretora do Hospital Pérez de León, Zaira Medina, três adolescentes, todas de 14 anos de idade, morreram.