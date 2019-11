Actualidade

O papa Francisco entregou no sábado o Prémio Ratzinger ao professor canadiano Charles Taylor e ao teólogo Paul Béré, o primeiro africano a vencer aquele que é considerado o 'Nobel da Teologia'.

"A teologia africana contemporânea ainda é jovem, dinâmica e prometedora. Disso o Padre Béré é um verdadeiro exemplo, ao trabalhar para a interpretação dos textos do Antigo Testamento num contexto de cultura 'oral', pondo em prática a experiência das culturas africanas", disse o papa Francisco na cidade do Vaticano, segundo a agência Ecclesia.

De acordo com a mesma agência, o Papa Francisco quis "encorajar todos quantos se comprometem com a inculturação da fé em África com a contribuição de um estudo original e profundo".