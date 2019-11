Actualidade

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, denunciou que manifestantes incendiaram no sábado a casa da sua irmã em Oruro, cidade no sul do país, e que atearam fogo à casa dos governadores de Chuquisaca e Oruro.

"Denunciamos e condenamos perante a comunidade internacional (...) o facto de o plano de um golpe fascista executar ações violentas com grupos ilegais que atearam fogo à casa dos governadores de Chuquisaca e Oruro, bem como da minha irmã nesta cidade ", escreveu Evo Morales no Twitter.

A denuncia do Presidente boliviano acontece no mesmo dia em que os manifestantes antigovernamentais incendiaram uma estação de transmissão do canal de televisão boliviano Unitel na cidade de El Alto, cidade vizinha de La Paz, que não conseguiu enviar um sinal aberto para ambas as cidades.