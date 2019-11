Actualidade

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) Sherif Khaled defendeu hoje que Moçambique deve começar a preparar a criação de um Fundo Soberano para gerir as futuras receitas da exploração do gás natural.

"A exploração de gás natural pode melhorar, e muito, as condições económicas, fazer com que o país tenha mais receitas e contribuir para um nível mais alto de excedente orçamental e, nesse ponto, Moçambique pode pensar na criação de um fundo soberano ou outro veículo financeiro para ser uma almofada contra choques futuros e ajude o povo moçambicano", disse Sheirf Khaled.

Em entrevista à Lusa em Abidjan, à margem da reunião extraordinária de governadores do BAD que aprovou o aumento de capital do banco para 208 mil milhões de dólares, o vice-presidente com o pelouro da Integração e Desenvolvimento Regional salientou que os megaprojetos de gás natural no norte do país podem contribuir para melhorar as condições dos outros setores económicos.