Espanha/Eleições

O dirigente dos socialistas da Catalunha, Miguel Iceta, disse hoje à Lusa que a contestação independentista catalã durante o dia de reflexão foi um ato de perturbação, mas que não atingiu os resultados esperados.

"Eu creio que os organizadores esperavam muito mais. Nós [PSC] nunca fomos partidários da perturbação de eleições nem do dia de reflexão. Na verdade, tinha sido anunciada uma mobilização muito maior do que aquela que aconteceu", disse à Lusa Miquel Iceta, primeiro secretário do Partido Socialista da Catalunha (PSC).

Em pleno dia de reflexão, sábado, os movimentos independentistas apelaram à "desobediência civil" tendo ocorrido uma concentração durante praticamente todo o dia no centro de Barcelona e uma marcha dos Comités de Defesa da República que acabou por ser dispersada durante uma carga policial.